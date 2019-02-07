2.9 مليون زائر لـ«القاهرة للكتاب» في يوبيله الذهبي

المصدر: القاهرة - رويترز

قال منظمو معرض القاهرة الدولي للكتاب إن الدورة الـ50 التي أسدل الستار عليها أول من أمس في مركز مصر للمعارض الدولية استقبلت نحو ثلاثة ملايين زائر.

وقال مدير إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تنظم المعرض سنوياً، إسلام بيومي، إن 250 ألف زائر توافدوا على المعرض في يومه الأخير، ليصل إجمالي عدد الزائرين خلال 14 يوماً إلى مليونين و916 ألف زائر.

وأضاف أن الجمهور «كسر حاجز التوقعات لمعترضين على نقل المعرض من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة دون انتظارهم نتائج التجربة».

وأقيمت الدورة الـ50 للمعرض (دورة اليوبيل الذهبي) في الفترة من 23 يناير الماضي إلى الخامس من فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة للمرة الأولى، بعد نقله من موقعه القديم بأرض المعارض في مدينة نصر شرق القاهرة.

ورغم التوقعات بتراجع عدد الزائرين الذي بلغ في الدورة السابقة نحو 4.5 ملايين زائر، كان إقبال الجمهور هذا العام محل ترقب لقياس نجاح التجربة الجديدة، خصوصاً مع تغير طبيعة المكان التي تفرض عرض الكتب داخل صالات مغلقة، وعدم توافر أي مساحات مفتوحة كانت في الموقع السابق منفذ تواجد لتجار «سور الأزبكية».