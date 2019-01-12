60 مشتركاً يصلون إلى العروض المباشرة لـ «فرسان القصيد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد الاستماع إلى آلاف المشاركين، وتقييمهم والمفاضلة بينهم من قبل لجنة التحكيم، اختتم برنامج «فرسان القصيد جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي» على قناة «إم بي سي 1» مرحلة تجارب الأداء، لتبدأ الاستعدادات لمرحلة الحسم في العروض المباشرة، التي تنطلق اعتباراً من الحلقة المقبلة، التي سيحل ضيفاً عليها الفنان ماجد المهندس.

وشهدت الحلقة الثالثة استكمال الإعلان عن المشتركين الـ60، الذين انتقلوا إلى الحلقات المباشرة من جميع الفئات. وتميّزت الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة تجارب الأداء بمشاركات مع القصيد المغنّى، واستكمال مشتركي فئة الشعر النبطي بحسب الموضوعات، مع مشاركة نسائية غنية وواعدة في هذه الفئة. واستمعت لجنة التحكيم، ومعها ضيف الحلقة الفنان ناصر الصالح، إلى مشتركي فئة الشيلات، التي تميزت بوفرة المشاركين والموضوعات، طوال مرحلة تجارب الأداء في جميع المدن والبلدان.

بينما شهدت فئة المحاورة إقبالاً استثنائياً، ضمن موضوعات وألحان محددة. فيما اختُتمت مشاركات فئة الشعر الشعبي العربي مع القصيد المغنى. يشار إلى أن مرحلة العروض المباشرة من برنامج «فرسان القصيد جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي»، ستضم 10 مشتركين في كل حلقة، فيما ستشهد كل حلقة إطلالة خاصة لأحد أبرز الفنانين العرب. يشار إلى أن البرنامج يعرض كل خميس، على قناة «إم بي سي 1».

ماجد المهندس

ضيف الحلقة

المقبلة

من البرنامج.