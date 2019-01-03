مصابيح ملوّنة تضفي بهجة على «الجبيل» في عيده الثالث

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، احتفالها، أخيراً، بمرور ثلاث سنوات على افتتاح سوق الجبيل، وذلك على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد كبير من الزوّار.

وتخللت الاحتفال أنشطة ترفيهية وفنية أضفت جوّاً من البهجة على الحضور من مختلف الأعمار والجنسيات. كما رسمت المصابيح الملوّنة لوحة فنية، إذ تزيّنت بها جوانب مبنى السوق الخارجية، وأضفت الأنشطة الترفيهية التي شملت ألعاباً مثل هوكي الطاولة، وتنس الطاولة، والرسم على الوجوه، وألعاب البالونات البهلوانية، متعة على الاحتفال.

من جهته، قال مدير سوق الجبيل، المهندس حامد الزرعوني: «مضت ثلاث سنوات على افتتاح السوق، وسنواصل العمل على تطويره، وإضافة المزيد من الخدمات وتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تلبي تطلعات الزوّار والعائلات».

وأضاف أن «احتفال سوق الجبيل بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأسيسه يؤكد النجاح الذي تحقق، والزيادة المستمرة، سواءً في نسبة المبيعات أو عدد الزوار والزبائن الذين يستقطبهم السوق يومياً بأقسامه المختلفة».

فعاليات الاحتفال تواصلت على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الزوّار.