نقاشات المقهى الثقافي تزيّن «مهرجان ضواحي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم معهد الشارقة للتراث محاضرات وندوات متنوّعة في المقهى الثقافي بجناح مكتبة الموروث، ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان ضواحي في نسخته السابعة، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى، في حديقة الرمثاء، ويستمر حتى الغد.

وتنوّعت مشاركة المعهد لتشتمل على عرض مجسمات ألعاب شعبية، ومشاركة فرقة كلباء الشعبية، والترويج لبرنامج الدبلومات المهنية، وتقديم ليلة حناء تراثية، وورش تعليمية، والعزف على آلة السنطور، وغيرها من الأنشطة.

ومن بين المحاضرات التي قدمها باحثون ومختصون وأكاديميون، محاضرة بعنوان: محطات من الإمارات العربية المتحدة، للباحث خليفة سيف حامد الطنيجي، ومحاضرة بعنوان النجوم والمواسم عند العرب - سهيل والثريا، قدمها الباحث إبراهيم الجروان. كما تنقل جمهور المقهى الثقافي وحديقة الرمثاء، في رحلة عبر التاريخ والوثائق، من خلال محاضرة «الأهمية العلمية والتاريخية للوثائق والمخطوطات» التي قدمها الدكتور صالح اللهيبي.

أمّا الباحث عبيد سالم المراشدة، فتحدث في محاضرة خاصة عن الشيخ سعيد بن حمد القاسمي وفريج البحر في كلباء. ولاقت المحاضرات تقدير الحضور الذي تفاعل معها من خلال النقاش وطرح الأسئلة والمداخلات.