7 كتب تضيء على القيم الوطنية الإماراتية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعزيزاً للإنتاج المعرفي الإماراتي، وتزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، تواصل «مبادرة ألف عنوان وعنوان»، مرحلتها الثانية الهادفة إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي، خلال عامي 2018 و2019، وتتضمن 23 عنواناً وطنياً، تسلط الضوء على القيم الإماراتية، وتسرد تاريخ دولة الإمارات الحافل بالإنجازات، وتروي مجموعة من تقاليدها وحكاياتها الموروثة من الآباء والأجداد.

وتجسّد هذه الخطة رؤية «ألف عنوان وعنوان»، لإثراء المحتوى القصصي المحلي كماً ونوعاً، من خلال دعم المؤلفين والمفكرين والمبدعين الإماراتيين، وزيادة عدد الإصدارات الإماراتية ورفع جودتها، ودعم دور النشر الإماراتية.

وقالت مديرة مبادرة ألف عنوان وعنوان، مجد الشحي: «إن دعمنا لمجموعة من الإصدارات الوطنية، نابع من إيماننا الراسخ بأهمية توثيق تاريخ الوطن بماضيه وحاضره ومنجزاته، من أجل قراءة صحيحة لمسيرة 47 عاماً شهدت الكثير من الأحداث. إن تاريخ الأوطان الأبقى والأكثر صدقاً هو الذي يروى على لسان أهل الوطن أنفسهم، لأنهم أدرى بسمات هويتهم وميزات ثقافتهم وتراثهم. ومن حق الأجيال الجديدة أن تكون لديها مراجع معرفية عن الإمارات كتبها أقرانهم في المواطنة، الذين يتشاركون معهم مسؤولية صون الهوية وحفظ التاريخ، من أجل تحقيق الأحلام المستقبلية». وهنا مجموعة من العناوين المختارة التي تتنوّع بين الاهتمام بالتراث والتاريخ الإماراتي، وتقدم رسائل وطنية تحث على حب الوطن وخدمته والدفاع عنه.

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