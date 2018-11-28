«النرويج - الإمارات».. 40 عاماً من التبادل الثقافي

المصدر: أوسلو - وام

أُسدل الستار، أول من أمس، في العاصمة النرويجية أوسلو على فعاليات المعرض الثقافي «النرويج - الإمارات العربية المتحدة: 40 سنة من الثقافة»، الذي أقيم برعاية سفارة الدولة لدى مملكة النرويج، ومكتب الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وافتتحت القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة، هبة الجنيبي، المعرض في 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة مستشار الشؤون الثقافية في مكتب مساعد الوزير للشؤون الثقافية، راشد بن شبيب، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة النرويج، ونخبة من الشخصيات البارزة في المجتمع النرويجي من المهتمين بالثقافة والفنون. وسلّط المعرض الضوء على العلاقات الثنائية والتبادل الثقافي بين مملكة النرويج ودولة الإمارات، وتوثيق العلاقات الاجتماعية والثقافية بينهما، من خلال الصور والفيديوهات وغيرهما من المواد التاريخية والفنية، إضافة إلى تقديم نبذة عن التبادل الثقافي بين البلدين، اللذين يبدوان مختلفين ولكن لديهما ميزات متشابهة. وفي هذا الإطار عقدت حلقة نقاشية بعنوان «التنمية الحضرية عبر كل من دبي وأوسلو»، شارك فيها راشد بن شبيب، والمهندس المعماري النرويجي كجيتل ثورسن.