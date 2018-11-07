«كلمات» تحفّز الأطفال على اكتشاف ألغاز القصص

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حكايات وقصص، وجدت طريقها إلى قلوب الأطفال الذين تواجدوا في جناح «مجموعة كلمات»، المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن سلسلة من الجلسات القرائية تحفز الأطفال على فك ألغاز القصص ومعرفة خفاياها.

وقدمت الكاتبة فاطمة شرف الدين جلسة قرائية، وسردت للصغار كتابها «لسانك حصانك»، الحاصل على جائزة معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال عام 2016، ضمن فئة «الآفاق الجديدة»، استهدفت خلاله الأطفال، وجسدت خيالهم وقدراتهم، بأسلوب سهل وبسيط.

ويطرح «لسانك حصانك»، وهو من رسوم الفنانة اللبنانية حنان قاعي، موضوع الكلمات التي يصعب على الأطفال نطقها، نتيجة تشابه مفرداتها، والارتباك أو التلعثم الذي يواجهونه عند التفكير في مخارج حروفها الصحيحة أثناء النطق، فيعيد الكتاب تقديمها عبر باقة من الألوان الجميلة والرسوم التوضيحية لتشكل محفزاً إيجابياً للطفل ليتجاوز مخاوفه، ويفك ألغاز الكلمات بأسلوب لا يخلو من المتعة والمرح.

بينما شاركت الكاتبة سمر محفوظ براج، بقراءة كتابها «مشهور الصدفة» الذي يطرح لقطات مضحكة عن شخصية الفنان فهيم، الذي عُرِفَ عنه شروده الدائم، إذ لا يهمه شيء في الدنيا سوى الألوان؛ حتى جاء يوم وأصبح فهيم مصمماً مشهوراً بالصدفة، فانتشر اسمه بسرعة البرق بسبب صيحات الموضة التي كان يبتكرها دون تفكير أو تخطيط، ولكن الناس كانوا يعجبون بما يرتديه فهيم ويقلدونه فيه، ليصبح اسمه بعد ذلك «فهيموني»، والأشهر في عالم الموضة.