«أبواب السعادة» ملونة بخيال الصغار

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

رسومات فنية مفعمة بألوان تحاكي خيالهم الواسع، أبدعها صغار معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال ورشة تفاعلية بعنوان «أبواب السعادة»، قدمها مركز أفق الإبداع، ضمن فعاليات الطفل.

وتعلم المشاركون في الورشة محاور مختلفة على الألوان الأساسية وطريقة مزجها مع بعضها للخروج بمستويات متناغمة من خلال استخدام كميات معينة من الألوان، للعمل على تلوين خلفيات منظر طبيعي من الدولة.

وقالت براء بستاني، من مركز أفق الإبداع: إن «الورشة التي شارك فيها أطفال راوحت أعمارهم من (7-12 عاماً) تهدف إلى خلق الجرأة لدى الأطفال مع استخدام اللون، ومنحهم الثقة بأنفسهم، ووضعهم على طريق الإبداع». ولفتت إلى أن مشاركة الأطفال ودرجة انسجامهم وتفاعلهم مع اللون كانت مميزة، واستطاعوا أن يمزجوها بسلاسة وإتقان، حيث اختار كل طفل ألوان لوحته بنفسه، بما يعبر عن مشاعره وعلاقته الخاصة بكل لون.

وأضافت: «حرصنا خلال الورشة على تعريف الأطفال بخامات وأساليب استخدام الألوان المائية، وعرفنا الأطفال إلى مهارات تنفيذ لوحة بألوان مائية حتى تنتهى منها، إلى جانب تعليمهم طرق إصلاح العيوب وتجنبها لنصنع منها شكلاً تجريدياً أو رسماً من الطبيعة، أو جداراً ملوناً بطريقة مبدعة وجميلة».