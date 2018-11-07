«تراثي مسؤوليتي» تحتفي بتاريخ عريق

المصدر: العين ــ الإمارات اليوم

تنطلق سلسلة فعالية «تراثي مسؤوليتي»، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، بعد غد، في متحف قصر العين.

وتتضمن الفعالية العديد من البرامج المتنوعة، من بينها ورشات عمل تعليمية ترفيهية، وألعاب تقليدية تراثية، وكيفية صنع بعض الحرف القديمة، وكيفية استعمال أدواتها وطرق تحضيرها، إلى جانب شهادات حيّة عن أهمية مثل هذه الحرف من قبل صانعيها.

وتقام ورشات عمل مصغرة لتعليم الصغار أسرار فنون الأداء في أجواء مرحة، وشرح أصول وخلفيات كل فن شعبي تحت إشراف متخصصين في التراث، إلى جانب عروض أدائية لفن العيالة والرزفة من قبل فرق مختصة، وعروض تراثية ورقصات شعبية من قبل طلاب المدارس. كما سيحظى جمهور الفعالية بتجربة ارتداء الملابس التراثية، والتقاط الصور التذكارية.

وتتخلل الفعالية جلسة حوارية، تتناول الحياة الاجتماعية في العين، إضافة إلى مسابقات تراثية للجمهور، وعروض حية لإعداد وتذوق المأكولات الشعبية التي تتميز بالنكهات ورائحتها الذكية. كما ستقدم القيادة العامة لشرطة أبوظبي عرضين عسكريين للمشاة لأفراد إدارة مدارس الشرطة بالزي العسكري القديم للشرطة، فيما سينظم نادي تراث الإمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث فرع العين معرضاً للإصدارات التراثية والصور التراثية.

وسيشارك العديد من الجهات الحكومية والخاصة في هذا البرنامج عبر تقديم فعاليات وتجارب خاصة.

ويتصدر الحفاظ على التراث في إمارة أبوظبي أولويات دائرة الثقافة والسياحة، إضافة إلى الترويج لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها السياحية، باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة للتميّز على الصعيد العالمي.