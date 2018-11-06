«نقطة لقاء».. الكتاب الفني في بيت عبيد الشامسي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تطلق مؤسسة الشارقة للفنون يوم الخميس الموافق الثامن من نوفمبر الجاري النسخة الأولى من «نقطة لقاء»، وهو معرض سنوي متخصص بالكتب الفنية يسعى إلى تقديم ونشر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشرين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. ويقدم المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في بيت عبيد الشامسي بمنطقة الفنون، برنامج فعاليات يضم سلسلة من الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام، وإطلاق الكتب، والمحاضرات الأدائية، والمشروعات الفنية، واستديو مفتوح وورش عمل تعليمية.

ويستضيف المعرض في دورته الأولى الإطلاق العالمي الأول لكتاب «إبراهيم الصلحي: كراسة السجن»، الذي أصدرته مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف الفن الحديث (نيويورك). ويوثق هذا الكتاب تجربة السجن التي عاشها الفنان والدبلوماسي السوداني إبراهيم الصلحي، بعد أن سُجن من دون محاكمة في «سجن كوبر» في الخرطوم. وسيصاحب إصدار الكتاب جلسة حوارية يتناول فيها الكتاب الدكتور صلاح م. حسن الأستاذ في غولدوين سميث ومدير معهد الحداثة المقارن بجامعة كورنيل والمستشار الأكاديمي لمعهد إفريقيا في الشارقة. كما ستقام ندوة تشاركية بالتعاون مع أرشيف الفن الآسيوي (هونغ كونغ) حول تاريخ وحاضر النشر في آسيا تحت عنوان «تبدأ بقصة: الفنانون والكتاب والدوريات في آسيا»، وتأتي هذه الشراكة مع مؤسسة الشارقة للفنون لتكون أول تعاون رسمي مع هذا الأرشيف في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويُشكّل معرض «نقطة لقاء» تتويجاً لجهود مؤسسة الشارقة للفنون في مجال النشر، التي بدأت منذ تأسيسها في عام 2009، حيث نشرت المؤسسة مجموعة متنوعة من الكتب المتعلقة بالأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، بما في ذلك كتب الفنانين، والكتالوجات والمجلدات الأكاديمية. كما دعمت المؤسسة الجهود البحثية التي يقوم بها الفنانون الزائرون والقيمون والباحثون، إضافة إلى إصدار الكتيبات والكتالوجات للبيناليات والمعارض المقيّمة، التي يتم توفيرها للجمهور المحلي والإقليمي والدولي من المهتمين بالفن المعاصر والنشر.