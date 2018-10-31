مقتنيات بن حافظ تزيّن جناح «مركز حمدان للتراث»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز إكسبو الشارقة.

وقالت مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، فاطمة سيف الفلاسي: إن «جناح المركز سيعرض مجموعة من الصور الخاصة ببطولات فزاع والفعاليات، وكذلك معرضاً مصغراً لمبادرة وثيقتي، يضم مجموعة من الوثائق والصور القديمة للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إضافة إلى فيلم وثائقي من إنتاج المركز عن الشيخ زايد، يأتي احتفاء بـ(عام زايد)».

كما يعرض مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمرة الأولى في جناحه بالمعرض عدداً من المقتنيات الخاصة بأحد أشهر أدباء الإمارات، وعلم من أعلام «المالد»، وهو الشيخ أحمد بن حافظ، الذي تميز بفصاحته، وعذوبة صوته ومهارته في الابتهالات والمدائح وقصائد السيرة النبوية العطرة.

كما يضم الجناح في المعرض إصدارات المركز المطبوعة والمسموعة وعددها.