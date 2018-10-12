75 عملاً فنياً في معرض «أبدع وشارك» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تحت عنوان «أبدع وشارك»، ضمن فعاليات «عام زايد 2018»، افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة للفنون والتراث الشعبي، جمعة موسى البقيشي الزعابي، أمس، في قاعة المعارض في «راك مول» برأس الخيمة، معرضاً للفن التشكيلي تضمن 75 عملاً فنياً، منها 52 عملاً فوتوغرافياً.

ويشارك في المعرض، الذي يستمر في استقبال زوّاره لمدة 10 أيام، الفنان التشكيلي عبيد سرور الماس، والناشئة آمنة عبيد المزروعي.

وأعرب رئيس الجمعية عن تقديره للجهود العظيمة للفنان الإماراتي عبيد سرور الماس، في دعم الساحة الفنية التشكيلية، مضيفاً أن «المعرض يعدّ واحداً من معارض عديدة لفنانين تشكيليين تسعى من خلاله الجمعية والمشاركون إلى أن يكون نافذة دعم لطاقات فنية على الساحة الإماراتية».

وقال الفنان عبيد سرور: «إن تنظيم هذه المعارض فرصة لإبراز أعمال المشاركين، ويعدّ جانباً من الترويج للأعمال التشكيلية الإماراتية وهؤلاء الفنانين، من خلال ريشتهم وأعمالهم اليدوية، الذين أظهروا جانباً من الإبداع في لوحاتهم الفنية».

وأوضح أن «المشاركين صقلت خبراتهم الفنية، من خلال ورش عمل تعدّ حاضنة الفنون التشكيلية بالدولة، وتمثل مشاركاتهم حالة من التعبير عن الوجدان، وتجسيد الثقافة والتراث الإماراتي، فهذه الأعمال تعكس في عناصرها ملامح هوية فكرية للوطن، وتظهر أن هناك مجالات فكرية ثقافية يمكن أن تكون سبيلاً للإبداع والتجديد، تستمد أفكارها من البيئة الإماراتية الغنية بعناصرها».