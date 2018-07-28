«لغتي» تعزز «العربية» في مخيم «كولاج» الصيفي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت مبادرة «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية في المدارس الحكومية بالشارقة، أول من أمس، في كولاج مركز المواهب التابع لنادي سيدات الشارقة، ورشة تدريبية تفاعلية، تحت عنوان «اللام الشمسية والقمرية»، هدفت إلى غرس حب اللغة العربية في نفوس الأطفال المشاركين في المخيم الصيفي لكولاج. وتأتي الورشة التي قدمتها المدربة هيا القاسم، في سياق سلسلة من الورش التدريبية والجلسات القرائية التي تنظمها «لغتي» في مخيمات صيفية لمجموعة من المؤسسات التي تجمعها بها شراكات استراتيجية، ونُفذت الورشة بأسلوب تفاعلي نال إعجاب الأطفال، حيث قرأت المدربة على المشاركين إحدى قصص تطبيق «حروف»، التي قدمت معلومات تفصيلية عن نظام المجموعة الشمسية، وخصائص كل كوكب من الكواكب التي تدور حول الشمس. وقالت بدرية آل علي، مدير مبادرة لغتي: «تحرص (لغتي) في كل عام على المشاركة في عدد من المخيمات الصيفية المقامة في إمارة الشارقة والإمارات الأخرى، من خلال طرح سلسلة من الأنشطة وورش العمل التعليمية، التي نستهدف بها الأطفال من أربعة إلى تسعة أعوام، لاسيما طلاب المدارس، الذين لم تصلهم المبادرة، بسبب انتسابهم للمدارس الخاصة أو مدارس خارج إمارة الشارقة، كون المبادرة تستهدف طلبة مدارس الشارقة الحكومية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي».

وأضافت آل علي: «هدفنا من الورشة، التي اعتمدت على أسلوب التمثيل والمحاكاة وتبادل الأدوار، إلى تعريف أطفال مركز كولاج مركز المواهب بقاعدة لغوية مهمة في النطق، تغيب عن الكثيرين، وهي قاعدة اللام الشمسية واللام القمرية، ونحن سعداء بالتفاعل الكبير الذي شهدته الورشة من قبل المشاركين، الذين أظهروا حبهم وشغفهم الكبير باللغة العربية، ورغبتهم الأكيدة في النهل من بحورها».