أقدم مكتبة في ألمانيا تعود إلى العصر الروماني

المصدر: كولونيا - د.ب.أ

اكتشف علماء أمس، آثار أساسات لأقدم مكتبة في تاريخ ألمانيا خلال أعمال حفر في مدينة كولونيا. وقال مدير هيئة رعاية الآثار الأرضية في كولونيا، ماركوس ترير، إن البناء تم تشييده في القرن الثاني الميلادي في كولونيا إبان العصر الروماني. وذكر ترير أن علماء الآثار عثروا بالمصادفة على بقايا كبيرة من جدران قبل عام، خلال أعمال بناء المركز الكنسي الجديد التابع للكنيسة البروتستانتية في وسط المدينة. وقال ترير: «في بادئ الأمر اعتقدنا أن الأمر يتعلق ببقايا قاعة اجتماعات عامة»، مضيفاً أنهم وجدوا بعد ذلك أن الجدران لها «تقاسيم فريدة ذات تجاويف»، مضيفاً أنه اتضح بعد أبحاث مكثفة ومقارنات مع مبانٍ أثرية أخرى مثل مبنى أفسس الإغريقي أنه في هذا الموقع أُنشئت في الماضي مكتبة. وبحسب البيانات، فإن المبنى كان مكوناً على ما يبدو من طابقين، ومقاماً على مساحة تبلغ 20 متراً في تسعة أمتار، وكان ملحقاً به بناية أخرى. وقال ترير، الذي يشغل أيضاً منصب مدير المتحف الروماني-الجرماني: «كان بداخل المبنى بالتأكيد آلاف المخطوطات للاستعارة».