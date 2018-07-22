بعلبك تتذكر أم كلثوم

المصدر: بعلبك ــــ رويترز

بعد 48 عاماً من آخر ظهور لها في قلعة بعلبك الأثرية، شرق لبنان، اعتلى طيف الفنانة الراحلة أم كلثوم معبد باخوس على مدارج بعلبك، حيث ارتفعت صورها عالياً مع شال معصمها الدائم، لتعلن الانطلاق الرسمي لمهرجانات بعلبك الدولية لهذا العام. واختارت إدارة المهرجان أن تفتتح موسمها الجديد بتوجيه تحية إلى روح فنانة بقيت ذكراها، وأحيت حفلات لا تنسى على مدارج بعلبك، أعوام 1966 و1968 و1970. وانطلق صوت المطربتين المصريتين، مروة ناجي ومي فاروق، يستحضر الزمن الذهبي للمهرجانات، ليتفاعل الجمهور معهما، وتتعالى أصوات من مدرجات المسرح تهتف مع صوت مي فاروق الرخيم «عظمة على عظمة على عظمة يا ست».