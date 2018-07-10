«صيف أبوظبي» يستضيف عرض «يونايت ويذ تومورو لاند»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقدّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال موسم صيف أبوظبي 2018، وبالشراكة مع قاعة دو، عرض «يونايت ويذ تومورو لاند»، العرض العالمي المبهر الذي يقدمه مهرجان الموسيقى الاستعراضية الإلكترونية البلجيكي. ويشارك في العرض فنانون محليون وعالميون، ويقام يوم 28 يوليو في قاعة دو، جزيرة ياس بين الساعة 2 ظهراً و2 بعد منتصف الليل. ويربط العرض بين جمهور أبوظبي ومنصة عرض «تومورو لاند» في بلجيكا، عبر نقل مباشر يبث فعاليات المهرجان من على المنصة الرئيسة هناك. ويتيح العرض لعشاق الموسيقى الاستعراضية الإلكترونية فرصة عيش الحدث مع الجمهور من مختلف دول العالم، ومن بينها إيطاليا، وإسبانيا، وتايوان، والمكسيك، ولبنان.

ويقدم تسعة فنانين عروضهم الموسيقية على منصة أبوظبي، من بينهم الثنائي لوكاس وستيف، وسموكنج جروف، وماركوس سانتورو، ودي جي ليشيوس، وريجي، وباري فور، وعمر باساعد، وأوميت أوزكان. وتقدم تلك العروض على خلفية مؤثرات خاصة متزامنة مع العرض الرئيس في بلجيكا، بما يوجد أجواءً من الحماسة والمشاركة المباشرة عبر ربط عالمي فريد من نوعه.