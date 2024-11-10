مهرجان الفيلم بمراكش يعلن برنامج دورته الـ 21

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش برنامج دورته الـ21 التي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر، بمشاركة 70 فيلماً من 32 دولة، موزعة على مختلف الأقسام.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن 12 فيلماً استفادت من دعم «ورشات الأطلس»، وهو برنامج للصناعة السينمائية وتطوير المواهب أطلقه المهرجان في عام 2018. وتشمل المسابقة الرسمية 14 فيلماً تمثّل الفيلم الأول أو الثاني لمخرجيها، من بينها الفيلم المغربي «البحر البعيد» للمخرج سعيد حميش.

وتأتي بقية أفلام المسابقة من فرنسا وبولندا والصين واليابان، وميانمار والأرجنتين وأستراليا وتركيا، ومصر وفلسطين وتونس والصومال.