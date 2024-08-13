جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك TOP5 Movie «ديدبول أند وولفرين» يتصدر عالميا بإيراد ملياري 1- ديدبول آند وولفرين حقق فيلم «ديدبول آند وولفرين»، وهو عمل كوميدي من عالم مارفل للأبطال الخارقين وإنتاج ديزني، إيرادات استثنائية في ثالث عطلة نهاية أسبوع لعرضه، إذ حصد 54.2 مليون دولار في صالات السينما في أميركا الشمالية 2- إت إندز ويذ آس فيلم «إت إندز ويذ آس» الذي حلَّ ثانياً في الترتيب، حقق أيضاً انطلاقة شبه تاريخية، إذ حصد إيرادات بلغت 50 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع غير عادية للممثلين رينولدز وزوجته بليك ليفلي التي أنتجت الفيلم الرومانسي، وأدّت دور البطولة فيه. 3- تويسترز في المركز الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع، حلَّ فيلم «تويسترز» من إنتاج يونيفرسال، وبطولة غلين باول وديزي إدغار جونز بدور هاويَي أعاصير. وحصد الفيلم 15 مليون دولار، بانخفاض مركز واحد عن عطلة نهاية الأسبوع الماضي. 4- بوردرلاندز احتل فيلم «بوردرلاندز» الجديد من إنتاج استوديوهات لايونزغيت، المركز الرابع، بإيرادات بلغت 8.8 ملايين دولار، ما وصفه المحلل السينمائي ديفيد أ. غروس بأنه «بداية ضعيفة» لفيلم حركة مستوحى من لعبة فيديو. 5- ديسبيكابل مي 4 في المركز الخامس، بتراجع مركز واحد عن الأسبوع الماضي، حلَّ فيلم الرسوم المتحركة العائلي «ديسبيكابل مي 4»، من إنتاج يونيفرسال، بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار. صورة المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب التاريخ: 13 أغسطس 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App