فيلم «إن شاء الله ولد» يفوز بمكافأة جديدة

حاز الفيلم الأردني «إن شاء الله ولد» للمخرج أمجد الرشيد، جائزة أفضل عمل أول ضمن مسابقة السينما الآسيوية بمهرجان بنغالور السينمائي الدولي في الهند.

ويُعد «إن شاء الله ولد» أول فيلم أردني يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي، إذ فاز فيه بجائزتين. ويعرض الفيلم حالياً بصالات العرض الفرنسية، حسب بيان عن صنّاع الفيلم.

ويضم «إن شاء الله ولد» في جعبته أكثر من 10 جوائز دولية خلال جولته في المهرجانات السينمائية المختلفة.

ويحكي الفيلم قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

والفيلم من بطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.