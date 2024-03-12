المخرج الأوكراني الفائز بالأوسكار: ليتني لم أنل الجائزة

قال المخرج الأوكراني، مستيسلاف تشيرنوف، الذي فاز أول من أمس بأول جائزة أوسكار لبلاده عن الفيلم الوثائقي «20 دايز إن ماريوبول» (20 يوماً في ماريوبول)، الذي يدور حول الحصار الروسي للمدينة الساحلية، إنه كان يفضّل عدم الفوز بالأوسكار، وعدم شن حرب على بلاده.

وصور تشيرنوف، وهو صحافي، فيديو لدى وكالة أسوشيتد برس، الفيلم خلال الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عندما كان محاصراً في ماريوبول مع فريق من الصحافيين. وفاز الفيلم بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي.

وأضاف تشيرنوف في خطاب قوي قوبل بتصفيق حار بعد فوزه «هذه أول جائزة أوسكار في تاريخ أوكرانيا، ويشرفني ذلك، لكن ربما سأكون أول مخرج على هذا المسرح يقول أتمنى لو لم أُخرج هذا الفيلم أبداً. أتمنى أن أتمكن من مبادلة ذلك بعدم هجوم روسيا على أوكرانيا، وألا تحتل مدننا قط».