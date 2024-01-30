«ذي بيكيبر» يتصدّر شبّاك التذاكر

تصدّر فيلم الحركة «ذي بيكيبر» شباك التذاكر في أميركا الشمالية، أول من أمس، بعد عطلة نهاية أسبوع طغى عليها الطقس الشتائي، وكانت مداخيلها متواضعة نسبياً، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. ففي الأسبوع الثالث لعروضه، حقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات «أمازون/إم جي إم» 7.4 ملايين دولار في دور السينما الأميركية والكندية من الجمعة إلى الأحد الماضيين.

وتقدّم «ذي بيكيبر» بفارق ضئيل على الفيلم الكوميدي الموسيقي «مين غيرلز»، الذي حقق 7.3 ملايين دولار، بعدما بقي على رأس ترتيب الإيرادات لعطلتي نهاية أسبوع متتاليتين.

وحافظ فيلم «وونكا»، الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم تيموتيه شالاميه، على المركز الثالث، مع عائدات بلغت 5.9 ملايين دولار. وحل في المرتبة الرابعة فيلم الرسوم المتحركة «مايغريشن»، الذي بلغت إيراداته 5.2 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع، في حين حصد فيلم «أنيوان بات يو» الذي تراجع إلى المركز الخامس 4.8 ملايين دولار.