ليلة من دموع الفرح في «إيمي».. «ساكسيشن» و«ذا بير» يهيمنان على الجوائز

حصد مسلسلا «ساكسيشن» و«ذا بير» معظم جوائز إيمي، بعدما فاز كل منهما بست جوائز من الجائزة الأميركية الأبرز في مجال التلفزيون.

ونال «ساكسيشن» الذي عرضته شبكة إتش.بي.أو، ويدور حول معركة شرسة للسيطرة على إمبراطورية أعمال عالمية، جائزة أفضل عمل درامي في موسمه الرابع والأخير.

وحصل «ذا بير» على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في حفل توزيع الجوائز الذي تأخر أربعة أشهر بسبب الاضرابات النقابية في هوليوود العام الماضي. وفاز مسلسل «بيف» بجائزة أفضل مسلسل قصير.

وبعد حصده جائزة أفضل مسلسل درامي للمرة الثالثة، قال مؤلف العمل جيسي أرمسترونج «كان عرض الموسم الأخير من المسلسل أمراً محزناً، لكن كان من دواعي سروري أن أفعل ذلك».

وفاز الممثلون كيران كولكين وسارة سنوك وماثيو ماكفادين بجوائز عن أدوارهم في المسلسل الذي يدور حول عائلة ثرية لكنها بائسة.

وألقى كولكين كلمة مؤثرة أثناء تسلمه أول جائزة في مشواره من جوائز إيمي عن دوره في المسلسل، وانفجر في البكاء وهو يشكر والدته عن طفولته الرائعة.

وفاز جيرمي ألن وايت بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل «ذا بير»، كما حصل الممثلان المشاركان له في العمل آيو إدبيري وإيبون موس باترارش على جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وأفضل ممثل مساعد.

وقال وايت الذي أدى دور الطاهي كارمن بيرزاتو «فخور للغاية، أشعر بالامتنان الكبير، لوقوفي أمامكم جميعاً». وأضاف «أحب المسلسل جداً».

وحصلت كينتا برونسون على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها كمعلمة متفائلة في مسلسل «أبوت إلمنتري» الذي ابتكرته. وانهمرت الدموع من عينيها عندما تسلمت الجائزة من النجمة الكوميدية الكبيرة كارول بيرنت.