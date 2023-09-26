شباك التذاكر في أميركا الشمالية لأدنى مستوى خلال 2023

سجّل شباك التذاكر في أميركا الشمالية أدنى مستوى له في 2023، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وحققت الأفلام الخمسة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع عائدات قدرها 31 مليون دولار، أي أقل من إيرادات فيلم «باربي» وحده في رابع عطلة نهاية أسبوع له.

وتصدّر فيلم الرعب «ذي نان 2»، شباك التذاكر خلال الأسابيع القليلة الماضية إيرادات بلغت 8.4 ملايين دولار. وجاء في المرتبة الثانية فيلم الحركة الجديد «إكسباندبلز»، مع إيرادات 8.3 ملايين دولار.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم «إيه هُنتينغ إن فينيس» للمخرج والممثل البريطاني كينيث براناه، مع إيرادات 6.3 ملايين دولار. وكانت المرتبة الرابعة من نصيب «ذي إيكوالايزر 3» الذي حقق 4.7 ملايين دولار. وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «باربي» مع إيرادات 3.2 ملايين دولار.