فيلم «ساير الجنة» على شاشة نادي العويس السينمائي

تعرض مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، بعد غد، فيلم «ساير الجنة»، ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، بحضور مخرج الفيلم سعيد سالمين المري والمنتج عامر سالمين المري.

ويروي الفيلم قصة سلطان، وهو صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، يبحث عن حنان مفتقد بعد رحيل أمه وهو صغير، وبعد المعاملة الباردة والقاسية في معظم الأوقات من قبل زوجة أبيه، يكتشف الصبي صندوقاً قديماً يحتوي على صورة لجدته التي لم يرها مطلقاً، ويجد خلف الصورة ما يشير إلى عنوانها في الفجيرة، فيقرر، وبمشاركة أحد أصدقائه المقربين، الذهاب للعثور على الجدّة، على الرغم من العوائق والحواجز والمصادفات الغريبة التي تصادفهما خلال الرحلة المنهكة.

الفيلم من إنتاج شركة الرؤية السينمائية، وسيناريو وإخراج سعيد سالمين، وللمنتج عامر سالمين المري.

وشارك في بطولته كل من: جمعة الزعابي، أحمد الزعابي، فاطمة الطائي، مريم سلطان، عبدالله مسعود، هند الزرودي.

وحصل الفيلم على العديد من الجوائز منها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ32، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم من مهرجان سينما لوس أنجلوس في الولايات المتحدة 2016، كما فاز المخرج سعيد سالمين المري بجائزة «وزارة الداخلية» لأفضل سيناريو مجتمعي، عن فيلم «ساير الجنة»، خلال مهرجان دبي السينمائي الدولي. وعُرض الفيلم لأول مرة عالمياً في مهرجان دبي السينمائي 2015، وحاز جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مسابقة «المهر الإماراتي».