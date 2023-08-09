السينما تفقد ويليام فريدكين.. أحد أكثر المخرجين تأثيراً

توفي المخرج الأميركي ويليام فريدكين، الذي طبع تاريخ السينما، خصوصاً بفيلمي «ذي إكزورسيت» و«ذي فرنش كونيكشن»، أول من أمس، عن 87 عاماً.

وإثر الإعلان عن وفاة فريدكين، غصّت الشبكات الاجتماعية برسائل التقدير للمخرج الراحل من جهات كثيرة، أبرزهم المخرج الحائز جائزة أوسكار غييرمو ديل تورو الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «فقدَت السينما مدرسة حقيقية».

ووصف مخرج أفلام الرعب إيلي روث، فريدكين بأنه «أحد أكثر المخرجين تأثيراً على الإطلاق».

بينما وصف الممثل إلايجا وود، فريدكين بأنه «معلم سينمائي حقيقي». وكان فريدكين من بين مجموعة مخرجين شباب مؤثرين في موجة «هوليوود الجديدة» في السبعينات، الذين أعادوا تشكيل السينما الأميركية. وفاز الراحل بخمس جوائز أوسكار.