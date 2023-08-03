صُناع «غنوم الملياردير» على السجادة الحمراء

بحضور فريق العمل وأبطال الفيلم أقام الكاتب والمنتج والمخرج عامر سالمين المري، أول من أمس، العرض الخاص الأول لفيلمه الجديد «غنوم الملياردير»، وذلك في «ستار سينما – الغرير سنتر» بدبي، والذي ينطلق عرضه جماهيرياً في صالات السينما الإماراتية اليوم.

يمزج الفيلم بين الأكشن والمغامرة والكوميديا، ويشارك في بطولته عمر الملا وعبدالله الشحي وعبدالله الجفالي وبلال عبدالله وآلاء شاكر. وهو من تأليف وإنتاج وإخراج عامر سالمين المري، ويُعتبر أول فيلم إماراتي أكشن بأيادٍ إماراتية، حيث جهّز المري بنفسه مشاهد القتال والمطاردات، ونفذها الممثلون الإماراتيون «من دون دوبلير»، وتدور قصته حول صديقين يعملان ممثلين، ويحاولان جاهدين تحقيق النجاح، لكنهما يفشلان في كل شيء.. العمل، التمثيل، الزواج.

ومع تسلسل الأحداث يكتشف أحدهما وهو «غنوم» أنه حصل على ميراث كبير من جدته، ويعتقد أن هذا الميراث سيجعلهما صانعي أفلام مشهورين، ويمكنهما من تحقيق أحلامهما، ولكن من أجل الحصول على هذا الميراث سيواجه «غنوم» تحدياً فريداً وشروطاً تعيقه ليصبح مليارديراً.

وأكد عامر المري أن «غنوم الملياردير» ثالث تجاربه في عالم الكتابة والإخراج، بعد فيلمه الأول «عاشق عموري» الذي حقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً بعد عرضه عام 2018، وفيلمه الثاني «شبح» الذي حصد مراكز متقدمة في شباك التذاكر، منوهاً بأن «غنوم الملياردير» تجربة سينمائية محلية فريدة من نوعها، وتحدٍّ كبير بالنسبة له من حيث المضمون والقصة والأداء التمثيلي، وكذلك الإخراج والتقنيات الفنية والتصويرية المحترفة، لاسيما أن أحداثه تعتمد على الأكشن والمطاردات، متمنياً أن يحظى العمل باستحسان الجمهور بعد عرضه سينمائياً.

ولفت المري إلى أن الفيلم يجمع توليفة غنية من الممثلين المخضرمين إلى جانب المواهب التمثيلية الصاعدة، التزاماً منه بدعم الشباب، وإعطائهم الفرص لإظهار إبداعاتهم في مجالات فنية متنوعة، خصوصاً أنهم نجوم سينما المستقبل، معرباً عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي جاءته من قبل صناع السينما والجمهور بعد عرض الفيلم في عرضه العالمي الأول، والذين أشادوا بفكرة العمل المختلف الذي يمزج بين الأكشن والدراما والاستعراضات الغنائية. ووجّه المري شكره إلى «لجنة أبوظبي للأفلام» التي قدمت دعماً غير محدود من التسهيلات الفنية والتصويرية اللازمة وبرنامج الاسترداد النقدي، وكذلك «TwoFour54» التي وفرت الخدمات ومواقع التصوير.