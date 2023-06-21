هذه الدول العربية لن تعرض «سبايدر مان»

أكدت تقارير إعلامية أن فيلم «سبايدرمان- أكروس ذا سبايدر-فيرس»، الذي كان من المقرر طرحه في دور السينما 22 يونيو الجاري، لن يعرض في عدد من الدول العربية منها دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر وسلطنة، عمان، والبحرين، وقطر، والكويت.

وأعلنت شركة «فوكس سينما» العاملة في دول الخليج ومصر ولبنان أنها لن تعرض فيلم «سبايدرمان- أكروس ذا سبايدر-فيرس». وفق ما تداولته مواقع إخبارية عالمية، مرجعة هذا القرار إلى الجدل الواسع الذي أثاره الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول مستخدموها صورة من الفيلم تخالف الشريعة الإسلامية والقيم والعادات العربية. داعين الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع، وصون الأجيال المقبلة من التعرض لمثل هذه الرسائل المبطنة والتي تستهدف زرع أفكار بعيدة عن قيم المجتمعات العربية في عقولهم.

وأكد مجلس الإمارات للإعلام، في وقت سابق، أنه يعمل على متابعة وتقييم المحتوى الإعلامي المتداول محلياً، وأنه لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة. بينما ذكر حساب «السينما السعودية» عبر تويتر، في تغريدة له بأن لن تتم إجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة. كما ذكرت وزارة الإعلام في الكويت أنها لم تتلقٍ أي طلبات بعرض فيلم «سبايدر مان» الجديد بالكويت. وأكدت أنه لن يجري الموافقة على عرض أي عمل يخل بالقيم والقوانين والتعاليم الدينية.