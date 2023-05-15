«الحفرة» الكيني يفوز بجائزة مهرجان السينما في خريبكة

فاز فيلم «الحفرة» لمخرجته أنجيلا واماي، من كينيا، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الـ23 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة، التي اختتمت أمس في المغرب.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي «واحة المياه المتجمدة» من إخراج رؤوف صباحي، فيما حصل المصري أحمد عبدالله السيد على جائزة الإخراج عن فيلم «19 ب».

ونالت الفنانة نيمو لافلين من الكاميرون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «نبات المزارعين»، فيما حصل الفنان المصري سيد رجب على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «19 ب»، كما منحت لجنة التحكيم تنويهاً خاصاً للممثلة التونسية فاطمة ناصر عن دورها في الفيلم المغربي «جلال الدين».

وذهبت جائزة السيناريو لفيلم «سادراك» من الكاميرون. ومنحت لجنة نقاد السينما الأفارقة جائزة النقد لفيلم «واحة المياه المتجمدة» من المغرب.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى فيلم «زيوا» للمخرج صامويل تيبانديك من أوغندا، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «عزيزتي ورد» للمخرجة مروة الشرقاوي من مصر.

كما نوّهت لجنة تحكيم المسابقة بفيلمي «كيبو» للمخرج عبدالله صوي من السنغال، و«فابولا» للمخرج جيريد إلياس من تونس.

وكان المهرجان الذي انطلق في السادس من مايو قد عرض 27 فيلماً ضمن مسابقاته الرسمية، إضافة إلى عدد من الأفلام ضمن برامج وأنشطة موازية.

المهرجان الذي تأسس عام 1977 ويكتسب اسمه من مدينة خريبكة يُعدّ من أقدم المهرجانات السينمائية في المغرب.