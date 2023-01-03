إيرادات «أفاتار» الجديد تتخطى المليار دولار

حصد فيلم «أفاتار: طريق الماء» إيرادات قاربت 82.4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع في أميركا الشمالية، ليرتفع إجمالي عائداته إلى مليار دولار عالمياً في وقت شبه قياسي، كما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز.

لكن المخرج جيمس كاميرون أشار إلى أنّ الفيلم ذا الميزانية الطائلة من إنتاج شركة «تونتيث سنتشري» يحتاج إلى ضعف هذا المبلغ ليرد تكاليف إنتاجه ويبدأ مرحلة تحقيق الأرباح. وكان فيلم «أفاتار» الأصلي قد حصد إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار دولار.