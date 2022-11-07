أيام قرطاج السينمائية.. فيلم تنزاني يقتنص «التانيت الذهبي»

اقتنص الفيلم التنزاني «الثوار» للمخرج إميل شيفجي، جائزة «التانيت الذهبي» لأفضل فيلم روائي طويل بالدورة الـ33 لأيام قرطاج السينمائية، التي أسدل الستار عليها أول من أمس في تونس.

وذهبت جائزة «التانيت الفضي» لفيلم «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري (تونس)، فيما حصل فيلم «شرف» للمخرج سمير نصر (مصر) على جائزة «التانيت البرونزي». وفاز بجائزة أفضل ممثل السوري موفق الأحمد عن دوره في فيلم «الطريق». وفازت نجويسالي باري بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «جروح الطفولة» (السنغال).

وحصل الفيلم المصري «شرف» على جائزة أفضل سيناريو، الذي كتبه المخرج بالتعاون مع الروائي صنع الله إبراهيم وجائزة أفضل ديكور.

وحاز فيلم «الطريق»، للمخرج عبداللطيف عبدالحميد (سورية) جائزة الجمهور. كما حصل فيلم «الحياة ما بعد» (الجزائر)، للمخرج أنيس جاد على جائزة أفضل عمل أول.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز بـ«التانيت الذهبي» فيلم «فلسطين 87»، للمخرج بلال الخطيب، وذهب «التانيت الفضي» لفيلم «بيرجي»، للمخرج ديان ويس (جنوب إفريقيا)، وحصل فيلم «إستل»، للمخرجة رماتا تولاي سي (السنغال) على «التانيت البرونزي».

وفي مسابقة «أسبوع النقاد» التي استحدثت لأول مرة بالمهرجان هذا العام، فاز بالجائزة الفيلم المغربي «بين الأمواج»، للمخرج الهادي أولاد محند.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بـ«التانيت الذهبي» فيلم «بطاطا»، للمخرجة نورا كيفوركيان (لبنان). فيما ذهب «التانيت الفضي» لفيلم «نحن الطلبة» (إفريقيا الوسطى)، وحصل فيلم «حارس العوالم»، للمخرجة ليلى الشايبي (تونس) على «التانيت البرونزي».

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، فاز بـ«التانيت الذهبي» فيلم «الناس اللي فوق»، للمخرج فراس محمد (سورية)، وحصل فيلم «ترامادول» (النيجر) على «التانيت الفضي»، فيما حصل فيلم «5:1»، للمخرجة سارة بن سعود (تونس) على «التانيت البرونزي».

ونظم حفل الختام في مدينة الثقافة بحضور وزيرة الثقافة التونسية، حياة قطاط القرمازي، ومديرة أيام قرطاج السينمائية، سونيا الشامخي. وتخللت الحفل فقرات موسيقية لعازف البيانو الإيطالي ماريو مارياني، والفنانة التونسية عايدة النياتي، ومجموعتها الموسيقية.

حفل الختام شهد فقرات موسيقية لعازف البيانو الإيطالي، ماريو مارياني، والفنانة التونسية عايدة النياتي.