تحية إلى أنجيلا لانسبيري.. من دانيال كريغ ورفاقه في «نايفز أوت» الجديد

وجّه دانيال كريغ وزملاؤه في فيلم «غلاس أونيون: إيه نايفز أوت ميستيري»، أول من أمس، تحية إلى الممثلة أنجيلا لانسبيري التي توفيت الأسبوع الماضي عن 96 عاماً، خلال العرض الأول الأوروبي للفيلم التشويقي في ختام مهرجان لندن السينمائي.

وقال كريغ إن الممثلة الأميركية البريطانية التي ظهرت في الجزء الجديد من أفلام «نايفز أوت»، كانت «في حياتي كل حياتي»، مشيراً إلى أن الفيلم المفضل لديه في مسيرتها كان «بيدنوبز أند برومستيكس» الصادر عام 1971.

بينما أشار المخرج ريان جونسون إلى أن ظهور أنجيلا لانسبيري في تتمة فيلم «نايفز أوت» الصادر سنة 2019، إلى جانب نجم برودواي السابق ستيفن سوندهيم الذي توفي في نوفمبر الماضي، بات ممكناً بعد زيارات قصيرة أجراها إلى منزليهما.

وقال «فضلاً عن الشرف المتمثل بمشاركتهما في الفيلم.. مجرد أن يكون لكل منهما ظهور لمدة 10 دقائق، للإعراب عن مدى أهمية عملهما بالنسبة لي، هو أمر مميز حقاً».

ويجمع فيلم «غلاس أونيون» كوكبة من النجوم، بينهم إدوارد نورتون وكايت هادسون وجانيل موناي. وسيُطرح في صالات السينما حصراً لمدة أسبوع الشهر المقبل قبل عرضه على نتفليكس اعتباراً من 23 ديسمبر المقبل.

وبعد نجاح الفيلم الأول الذي درّ أكثر من 300 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، رغم ميزانيته التي لم تتخط 40 مليون دولار، يعود دانيال كريغ للمرة الثالثة بدور التحري الخاص بونوا بلان.