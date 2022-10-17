«زهرة من الورق» يضيء على الأمل.. حتى في أحلك اللحظات

قال المخرج الكوري الجنوبي هوون كوه، إن فيلمه الجديد «زهرة من الورق»، وعلى الرغم من الكآبة الكامنة في حبكته وأحداثه البطيئة، إلا أنه يؤكد أهمية عدم الاستسلام أو اليأس، والعثور على الأمل حتى في أحلك اللحظات، مضيفاً أن العمل يسلط الضوء على التغيرات التي يشهدها المجتمع الكوري، بسبب الحداثة، والتي طالت قيمه وأخلاقياته والعادات التراثية المتعلقة بمراسم الجنازة والدفن.

وضمن «السجادة الخضراء» التي نظمها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، عرض فيلم «زهرة من الورق» للمرة الأولى في المنطقة. ويصور الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير سونغ - كي آهن، والممثلة والمغنية الشابة يوجين، المعضلة الأخلاقية التي تواجه متعهد دفن الموتى لضمان كرامة الموتى، من خلال العادات والتقاليد التراثية التي تتضمن وضع وردة ورقية على نعش المتوفى، إذ يجد نفسه مضطراً للتخلي عن هذه العادة عند انضمامه إلى شركة متخصصة بمراسم الجنازة والتأبين والدفن. وأشار مخرج الفيلم في لقاء جمعه مع جمهور «الشارقة السينمائي» الذي اختتم أول من أمس، إلى أنه قرأ خبراً في صحيفة عن قصة مدير جنازات يواجه صعوبات شخصية، ويقضي وقته في القراءة ومشاهدة الأفلام، وأن تلك القصة ألهمته العمل على الفيلم.

ولفت إلى الرسالة التي جاءت على لسان بطل الفيلم بأن نعش الغني والفقير سيتعفن ويتحلل في التراب، وأنه أكد هذه الرسالة في التركيز على المطر في الفيلم. وأوضح: «سواء أكان الإنسان غنياً أم فقيراً، فسيهطل عليه المطر نفسه، ولهذا يختتم الفيلم أحداثه بهطول المطر على ثلاث مناطق مختلفة من المدينة، وتمر الشخصيات الثلاث الرئيسة بالشعور والتجربة نفسهما حيال هطول المطر».