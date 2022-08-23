فيلم رسوم متحركة ياباني يتصدر إيرادات السينما الأميركية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة «دراغون بول سوبر: سوبر هيرو»، وهو الفيلم الـ21 في السلسلة اليابانية الشهيرة، شباك التذاكر في أمريكا في نهاية الأسبوع مع إيرادات قاربت 20.1 مليون دولار، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتباينت هذه النتيجة القوية التي وُصفت بأنها أفضل انطلاقة عالمية لفيلم من نوع الرسوم المتحركة اليابانية (أنيمي)، مع النتائج الفاترة للأفلام في شهر أغسطس الجاري.

وحل في المركز الثاني فيلم «بيست» من إنتاج شركة «يونيفرسال» وإخراج الآيسلندي بالتاسار كورماكور، محققاً 11.6 مليون دولار في أيام عرضه الأولى.

ويروي الفيلم قصة هجوم يتعرض له رجل توفيت زوجته حديثاً (يجسد شخصيته إدريس إلبا)، وبناته من أسد خلال رحلة سفاري.