بطل خارق آسيوي يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

تمكن فيلم «شانغ-تشي آند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز»، وهو الأول عن بطل خارق آسيوي ضمن سلسلة «مارفل»، من الاحتفاظ للأسبوع الثاني توالياً بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ بلغت الإيرادات الأسبوعية لشريط «ديزني» هذا 35.8 مليون دولار، بحسب ما أظهرت الأرقام المؤقتة الصادرة الأحد عن مجموعة «إكزيبتر ريلايشنز» المتخصّصة في هذا المجال.

وبذلك وصل إلى 145.6 مليون دولار المجموع التراكمي للإيرادات التي حققها في الصالات الأميركية والكندية هذا الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه الممثل الكندي من أصل صيني سيمو ليو. ويؤدّي الممثل شخصية قاتل سابق فرّ في شبابه من والد متسلّط.

وتقدم الفيلم الكوميدي العائلي «فري غاي» إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 5.8 ملايين دولار. ويتناول الفيلم بطريقة مبسطة الحدود بين الافتراضي والواقعي، إذ يتمحور حول قصة شخصية في لعبة فيديو يؤديها راين رينولدز، تسعى إلى تحديد مصيرها بنفسها، ما يؤدي إلى إحداث خلل في اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون أنها محكمة التصميم. وحصل فيلم «ماليغننت» على المرتبة الثالثة، إذ حقق في بداية عروضه 5.6 ملايين دولار. ورأى المحلل ديفيد غروس الذي يدير مركز «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش» أنها «بداية ضعيفة لنوع سينمائي أظهر خلال الجائحة قدرة على الصمود».

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