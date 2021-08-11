محمد هنيدي يتصدّر بـ «الإنس والنمس»

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

نجح الفنان الكوميدي محمد هنيدي في صنع طفرة كبيرة بإيرادات السينما المصرية في الأيام الأخيرة، بعدما تصدّر شباك التذاكر بفيلمه الجديد «الإنس والنمس»، بعد أربعة أيام من طرح العمل، إذ وصلت إيرادات الفيلم إلى ثمانية ملايين جنيه، وهي إيرادات لم تتحقق طوال الفترة الماضية بسبب أزمة «كورونا»، بينما حصد فيلم أحمد عز «العارف» إيرادات تزيد على 40 مليون جنيه في مدة لا تتجاوز 20 يوماً فقط.

وحقق فيلم هنيدي ما يقرب من مليونين ونصف المليون جنيه، متفوقاً على بقية الأعمال المعروضة، وشهد العمل إقبالاً كبيراً من الجمهور، لاسيما أن هنيدي قد غاب عن السينما منذ نحو أربع سنوات.

وفي المركز الثاني جاء فيلم النجم أحمد عز «العارف»، إذ حقق إيرادات يومية في الأسبوع الماضي بلغت مليوناً و100 ألف جنيه.

و«العارف» من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، ومن إنتاج شركة «سينرجي».

أما فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، لكريم عبدالعزيز، فحقق خلال الأسبوع الماضي إيراداً يومياً اقترب من 500 ألف جنيه مصري، والفيلم بطولة دينا الشربيني، وماجد الكدواني.

ويجسّد كريم عبدالعزيز خلال الفيلم دور إعلامي يتنكر في عدد من الشخصيات لكشف الحقائق، وتقدم دينا الشربيني دور زوجته وهي خبيرة في العلاقات الزوجية.

بينما حقق تامر حسني إيرادات يومية الأسبوع الماضي بلغت 400 ألف جنيه، بفيلمه «مش أنا»، الذي يشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، وسوسن بدر، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

وحقق فيلم «أحمد نوتردام» إيراداً يومياً خلال الأسبوع الماضي بلغ 5334 جنيهاً يومياً، وهو من بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني.

أما فيلم «ديدو» فحقق 317 جنيهاً، وهو من بطولة كريم فهمي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد. ويعد الأسبوع الماضي من أهم الأسابيع على مستوى السينما المصرية، إذ حقق أعلى الإيرادات منذ أزمة «كورونا»، وشهد تجمّع أكبر عدد من نجوم الشباك. وحقق فيلم «العارف» مجموع إيرادات يزيد على 40 مليون جنيه في مدة لا تتجاوز 20 يوماً فقط، ليشكل طفرة من حيث المكاسب رغم أزمة دور العرض والإجراءات الاحترازية منذ بداية أزمة «كورونا» وتأثيراتها في السينما.

نجوم

يشارك في بطولة فيلم «الإنس والنمس»، مع النجم محمد هنيدي، كل من منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وصابرين، وسليمان عيد، ومحمود حافظ، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

• الأسبوع الماضي حقق أعلى الإيرادات منذ أزمة «كورونا»، وشهد تجمّع أكبر عدد من نجوم الشباك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news