حفل «الأوسكار» بالحضور الشخصي.. «زوم» ليس متاحاً

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال منتجون إن حفل توزيع جوائز الأوسكار في أبريل المقبل لن يستخدم فيه تطبيق زوم، وسيقتصر على المرشحين والمقدمين وضيوفهم.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، سيُنظم العرض لتوزيع أرفع الجوائز في صناعة السينما في كل من محطة يونيون للسكك الحديدية في وسط مدينة لوس أنجلوس، والمقر التقليدي لجوائز الأوسكار في مسرح دولبي بهوليوود.

وسيخضع الحاضرون لفحوص، وسيكون هناك فريق سلامة لـ«كوفيد-19» في الموقع طوال مساء 25 أبريل المقبل.

وقال المنتجون ستيفن سودربيرغ وجيسي كولينز وستيسي شير في مذكرة لأكثر من 200 مرشح هذا العام: «لن يكون تطبيق زوم خياراً متاحاً خلال الحفل».

وأضافوا «نبذل قصارى جهدنا لتوفير أمسية آمنة وممتعة لكم جميعاً شخصياً، وكذلك لجميع الملايين من محبي الأفلام حول العالم، ونشعر بأن هذا الشيء الافتراضي سيقلل من هذه الجهود».

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