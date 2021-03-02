«توم آند جيري» يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد «توم آند جيري» إيرادات السينما الأميركية، محققاً إيرادات بلغت 13.7 مليون دولار. واحتل فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرودز: عهد جديد» المركز الثاني، بإيرادات بلغت 1.2 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الجريمة والإثارة «التفاصيل الصغيرة»، محققاً 925 ألف دولار. وشارك في بطولة الفيلم دنزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو، وأخرج الفيلم وكتب السيناريو جون لي هانكوك.

وجاء في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرات «المرأة الخارقة 1984»، الذي سجل إيرادات بلغت 710 آلاف دولار. وشارك في بطولة الفيلم جال جادوت وكريس باين وكريستين ويج، وأخرجت الفيلم باتي جنكينز.

واحتل فيلم الحركة والإثارة «الرامي» المركز الخامس، مسجلاً 700 ألف دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news