إيرادات السينما في الصين تحقق رقماً قياسياً

المصدر: بكين - د.ب.أ

تجاوزت إيرادات دور السينما في الصين الرقم القياسي السابق الذي جرى تحقيقه في يوم واحد ليصل إلى 1.5 مليار يوان (232 مليون دولار) في اليوم الأول من عطلة السنة القمرية الجديدة، بحسب منصة «ماويان إنترتنمينت» التي ترصد حجز التذاكر.

وكل الأفلام الـ10 المتصدرة صينية. أما أعلى الإيرادات فكانت من نصيب فيلم «ديتكتيف تشاينا تاون» من إنتاج «واندا فيلم»، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتجاوز الرقم القياسي الجديد ما حقق في عطلة السنة القمرية الجديدة 2019، إذ وصل حجم الإيرادات إلى 1.459 مليار يوان حتى ظهر أمس.

ووصلت إيرادات دور السينما الصينية عام 2020 إلى 2.8 مليار دولار، متراجعة من رقم قياسي وصل إلى 9.1 مليارات دولار في 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news