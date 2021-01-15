«كورونا» يؤجل تكريم ممثلي هوليوود

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال منظمون، أمس، إن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، لتكريم فناني السينما والتلفزيون، تأجل إلى الرابع من أبريل، حتى لا يتعارض مع موعد حفل جوائز جرامي الموسيقية. وكان القائمون على جوائز جرامي قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، تأجيل الحفل الذي كان مقرراً هذا الشهر إلى 14 مارس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة لوس أنجلوس. وقالت نقابة ممثلي الشاشة، التي تضم ممثلين وصحافيين وفنانين، إنها شعرت «بخيبة أمل شديدة»، لأن الموعد الجديد لحفل جوائز جرامي يتعارض مع موعد حفلها. وكان المنظمون قد اختاروا موعد 14 مارس لجوائز النقابة في يوليو الماضي.

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