سليم ضو: «أحمد قريع» منعني عن مهرجان القاهرة

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الفنان الفلسطيني سليم ضو، بطل فيلم «غزة مونامور»، إن الفوز بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أسعده كثيراً، وكان يتمنى التواجد شخصياً في مصر لولا ارتباطه بعمل عالمي جديد يؤدي فيه دور المفاوض الفلسطيني البارز أحمد قريع.

وقال ضو في مقابلة عبر الإنترنت من جمهورية التشيك إن دور الصياد عيسى في «غزة مونامور» أعجبه منذ القراءة الأولى للسيناريو، وأداه بطريقته الخاصة بالاتفاق مع المخرجين طرزان وعرب ناصر.

وأضاف أن‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬تصوير الفيلم الذي سيعرض في 2021 استغرق نحو أربعة أسابيع في الأردن، إضافة إلى أسبوع في البرتغال، حيث صورت مشاهد ميناء غزة، لأنه من الصعب التصوير بمياه البحر قبالة فلسطين أو الأردن.

وأبدى ضو تأثره الكبير بالتفاعل الإيجابي لجمهور المهرجان مع دوره في الفيلم، وإشادة النقاد بالعمل عبر رسائل واتصالات عديدة، قائلاً إنه ربما غاب لفترة طويلة عن المهرجانات والفعاليات السينمائية في مصر لكن الوقت حان لتعويض هذا.

وأضاف ضو «لديّ رصيد سينمائي كبير وشاركت من قبل في مهرجان القاهرة عام 1993 بفيلم (حتى إشعار آخر)، للمخرج رشيد مشهراوي، الذي فاز حينها بجائزة الهرم الذهبي».

وأكد «أتواجد حالياً في براغ، حيث أشارك في فيلم من إنتاج شبكة (إتش.بي.أو) الأميركية بعنوان (أوسلو)، أؤدي فيه دور أحمد قريع المفاوض الفلسطيني في اتفاق أوسلو 1993».

وأكمل «هو عمل ضخم ومسؤولية كبيرة، لذلك درست النص جيداً، وتواصلت مع أبوعلاء (قريع) عبر الهاتف قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتحدثنا طويلاً للتحضير للشخصية».

ويملك ضو (70 عاماً) رصيداً فنياً كبيراً، سواء في السينما الفلسطينية أو عبر مشاركاته في الأفلام العربية والأجنبية بلغ نحو 65 فيلماً ومسلسلاً حتى الآن.

وعن قادم أعماله، قال ضو إنه مرشح حالياً للمشاركة في الجزء الجديد من مسلسل ضخم يعرض حالياً على شبكة نتفليكس، إضافة إلى فيلمين فلسطينيين.

• سعيد بفوز «غزة مونامور» بجائزة أفضل فيلم عربي.

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