«أثل» الإماراتي يحصد جائزة مهرجان في الهند

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاز الفيلم الإماراتي القصير «أثل» بجائزة في مهرجان كلت السينمائي الدولي، في مدينة كلكتا بالهند.

وقال صناع العمل إن الفيلم، وهو من إنتاج شركة توستر، وشركة أناسي للإعلام، وإخراج الشيخة اليازية بنت نهيان، سبق وحصل على العديد من الجوائز، منها: جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي بأميركا.

الفيلم من بطولة الفنانة حلا شيحة، والفنان منصور الفيلي، وشارك في التمثيل أحمد الحوسني، وحيدر اللامي.

ويتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد، في قالب درامي فانتازي خفيف، قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد، أو الفتى القتيل، كما بات يُعرف عبر التاريخ، فهو شاعرٌ قتل في أوج مجده، واحتار كثيرون في مصيره.

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر «طرفة» و«سلمى» مقدمة برامج شهيرة، اختيرت لتقدم برنامجاً عن الشاعر طرفة بن العبد، وفوجئت بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئاً بعيداً عن الواقع.

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