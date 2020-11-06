«جريمة على ضفاف النيل».. ديزني تؤجل عرض الفيلم إلى أجل غير مسمى

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

حُذف فيلم الإثارة «جريمة على ضفاف النيل»، من قائمة أفلام العطلات يوم الخميس، ما يهدد فرص إنعاش صناعة السينما هذا العام.

وقالت شركة والت ديزني إن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي، ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، سيتأخر إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في أميركا الشمالية ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر المقبل، وهو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا.

وتأتي خطوة الخميس بعد أن أعادت دول أوروبية عدة، بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، فرض قرارات إغلاق صارمة لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. ولا تزال دور السينما في أكبر أسواق الولايات المتحدة بنيويورك ولوس أنجلوس مغلقة.

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