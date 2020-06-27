في ضربة لدور السينما.. تأجيل عرض فيلم «مولان» مجدداً

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلنت شركة والت ديزني عن تأجيل العرض الأول لنسختها الجديدة من فيلم «مولان» حتى 21 أغسطس المقبل، في ضربة لدور العرض السينمائي التي تسعى لأن تجتذب الأفلام الرائجة الجماهير من منازلهم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر عرض «مولان» في مارس الماضي، لكن تقرر تأجيله حتى 24 يوليو المقبل، عندما أرغم الفيروس دوري السينما في أنحاء العالم على الإغلاق.

وقال آلان هورن وآلان بيرجمان، الرئيسان المشاركان لاستوديوهات والت ديزني في بيان أمس الجمعة «لقد غيّرت الجائحة خططنا لإطلاق (مولان)، وسنظل نتحلى بالمرونة حسبما تتطلب الظروف، لكن ذلك لم يغير من إيماننا بقوة هذا الفيلم ورسالة الأمل والمثابرة التي يحملها».

وتكلف الفيلم 200 مليون دولار، وهو نسخة مصورة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي سبق وأنتجته ديزني، وتلعب الممثلة الأميركية - الصينية الأصل ليو يي فاي، دور «مولان» بطلة الفيلم.

وكان أصحاب دور السينما يأملون أن يشهد شهر يوليو المقبل عرض فيلم «مولان»، وكذلك فيلم المخرج كريستوفر نولان «تينيت» للمساعدة في جذب الجماهير للعودة إلى دور السينما. إلا أنه تقرر تأجيل عرض الفيلمين إلى أغسطس المقبل، مع عرض فيلم (تينيت) من إنتاج شركة وارنر بروس في 12 أغسطس.

وتضررت دور العرض السينمائي بسبب إجراءات الإغلاق التي بدأت في منتصف مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أدى لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واقتراض أموال لتجنب الإفلاس.

وبحسب شركة الأبحاث كومسكور، هناك ما يقرب من 780 دار عرض سينمائي مفتوحة في الولايات المتحدة.

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