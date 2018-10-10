«دمشق - حلب» يفوز بجائزة نور الشريف.. وتقدير لـ «عاشق عموري»

المصدر: الإسكندرية (مصر) - رويترز

تُوّج الفيلم السوري «دمشق - حلب» للمخرج، باسل الخطيب، بجائزة مسابقة الأفلام العربية الطويلة (مسابقة نور الشريف)، في الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وفاز بجائزة أفضل مخرج الفلسطيني، رشيد مشهراوي، عن فيلم «كتابة على الثلج»، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للمغربي، عثمان أشقرا، عن فيلم «ولولة الروح».

وحاز جائزة أفضل ممثل التونسي، عبدالمنعم شويات، عن دوره في فيلم «مصطفى زد»، بينما تقاسمت السورية سوزان نجم الدين والمغربية سعيدة باعدي جائزة أفضل ممثلة.

ونال جائزة أفضل ممثل مساعد السوري، غسان مسعود، عن فيلم «كتابة على الثلج»، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة اللبنانية، كارول عبود، عن دورها في الفيلم اللبناني «شهيد».

وفاز بجائزة أفضل عمل أول أو ثانٍ المخرج المغربي، حميد باسكيت، عن فيلمه «صمت الفراشات»، فيما نال الفيلم اللبناني «شهيد» للمخرج، مازن خالد، جائزة أفضل إنجاز فني. وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التونسي «مصطفى زد» للمخرج نضال شطا.

وقدمت اللجنة شهادة تقدير للطفلة، غالية عبدالكريم الجراح، عن دورها في الفيلم الأردني «نافذة سلام»، وشهادة تقدير أخرى للفيلم الإماراتي «عاشق عموري» تشجيعاً لفكرة الفيلم، وكذلك شهادة تقدير للفيلم الجزائري «زوس» عن الإنتاج الجزائري - البرتغالي المشترك.

واستحدثت لجنة التحكيم، برئاسة المخرج المصري علي عبدالخالق، «جائزة التمثيل الكبرى»، التي منحتها للممثل السوري دريد لحام عن فيلم «دمشق - حلب».

وقال لحام (84 عاماً)، في كلمة عقب تسلمه الجائزة بحفل ختام المهرجان الذي أقيم، مساء أول من أمس، بمسرح مكتبة الإسكندرية: «شكراً لزملائي طاقم عمل فيلم (دمشق - حلب)، وعرّابهم المخرج المتميز، باسل الخطيب، الذين لولا محبتهم وإخلاصهم ما نلت هذه الجائزة»، وأضاف «أهدي باسمكم هذه الجائزة لأمنا الصابرة الصامدة سورية».

وفي مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط «المسابقة الرسمية»، التي ضمت 14 فيلماً من 13 دولة، فاز بالجائزة الكبرى الفيلم الإسباني «آنا بالنهار» (آنا دي ديا) للمخرج أندريا جاوريتا، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم السلوفيني «عامل المنجم» (ذا ماينر)، للمخرج حنا سلاك.

دريد لحام فاز بـ«جائزة التمثيل الكبرى».

أرشيفية