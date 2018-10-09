13 فيلماً تروي حكايات اللاجئين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تزخر الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة (فنّ) المعنية بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، بمجموعة من الأفلام القصيرة المستوحاة من قصص لاجئي الحرب والكوارث الإنسانية والطبيعية. ويطرح المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 19 الجاري، تحت شعار «فكّر سينما»، لجمهوره نخبة من الأعمال التي ترصد حياة الأطفال في ظل الحروب والصراعات، وتكشف أهمية مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الحرجة من حياتهم. ويقدم المهرجان 13 فيلماً قصيراً من هذا النوع.

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