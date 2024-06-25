صاحب مطعم كباب يرفض دعوة تايلور سويفت: مشغول

رفض صاحب مطعم كباب شعبي في لندن دعوة من المطربة الشهيرة تايلور سويفت لحضور إحدى حفلاتها في استاد ويمبلي بمقاعد الـ VIP متعذرا أنه مشغول ويحتاج للعمل بمطعمه في تلك الليلة.

وقال مالك المطعم الشعبي واسمه أحمد خان، أنه يعاني من نقص الموظفين وبالتالي فهو مشغول جدًا بالعمل بحيث لا يتمكن من حضور عرض تايلور.

وقالت الصحف أن تايلور قررت توجيه الدعوة النادرة لخان بعدما تذوقت طعام مطعمه في جولة سابقة حيث صنفته صحيفة The Sun باعتباره من المطاعم المفضلة لديها. وتعرفت تايلور إلى متجر الكباب في شمال لندن، كنتيش ديلايت، عبر صديقها السابق جو ألوين.

ونظرًا لحبها لمطعم الوجبات السريعة، تواصل فريق تايلور مع أحمد لمعرفة ما إذا كان يريد الحضور إلى إحدى الحفلات الموسيقية في جولة Eras التي تقوم بها في المملكة المتحدة، ومع ذلك، قال أحمد للصحيفة إنه اضطر إلى رفض العرض، مضيفًا: "لقد جاءت لأول مرة قبل الوباء مع جو. لم أشعر أنها كانت من المشاهير الكبار. لقد كانت متواضعة للغاية وتتحدث مع الجميع باحترام."

في الأسبوع الماضي، قامت تايور بزيارة متجر الوجبات الجاهزة حيث طلبت طلبًا ضخمًا لطاقم جولتها، تتضمن 45 قطعة كباب دونر دجاج كبيرة. وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "سيقوم أحد أفراد فريقها بجمعهم في الليل. إنها طلبية كبيرة ولكن مطعم الكباب يمكنه التعامل معها." وقالت الصحيفة أن تايلور تفضل الكباب مع صلصة الثوم، بالإضافة إلى السلطة.

وقالت الصحيفة أن تايلور بهذه الطلبية حرصت على عدم تعرضها للجوع هي والوفد المرافق لها بينما كانت تستعد لأداء ثمانية عروض بيعت تذاكرها بالكامل في العاصمة خلال فصل الصيف.