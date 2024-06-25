تعرض لهجوم قاتل من سمكة قرش.. الممثل في «قراصنة الكاريبي» وداعاً

أدى هجوم سمكة قرش في أرخبيل هاواي (الأحد)، بحسب السلطات المحلية، إلى مقتل راكب الأمواج الأميركي تامايو بيري الذي عُرف في هوليوود بأدواره المساعدة، وأبرزها في «بايرتس أوف ذي كاريبيين» (قراصنة الكاريبي).

وكان هذا المنقذ البحري المحترف البالغ 49 عاماً، وهو من المشاهير في جزيرة أواهو، يمارس رياضة ركوب الأمواج قبالة شاطئ ماليكاهانا عندما هاجمته سمكة قرش في منتصف النهار.

وأوضحت المسؤولة المحلية شاين إنرايت في مؤتمر صحافي أن أجهزة الإنقاذ تلقت بلاغاً عن «إصابة راكب أمواج بجروح قاتلة من جرّاء هجوم سمكة قرش».

وأضافت أن جثته «نُقِلَت إلى الشاطئ» حيث تم نأكيد وفاته.

ووصف رئيس بلدية هونولولو ريك بلانغياردي تامايو بأنه كان «بحارا أسطورياً»، معرباً عن أسفه لـ«الخسارة المأسوية».

واكتسب راكب الأمواج المحترف السابق هذا شهرة في مطلع العقد الأول من القرن الحالي كواحد من المتخصصين في ركوب الأمواج من نوع «بايبلاين»، التي تُعدّ من الأخطر في العالم ويتميز بها شاطئ «ثورث شور» الشهير في أواهو. وفتحت له شهرته في هذا المجال باب المشاركة في فيلم ركوب الأمواج «بلو كراش» عام 2002.

وما لبث أن حصل في هوليوود على أدوار مسانِدة أخرى، أبرزها في فيلم «تشارليز إينجلز: فول ثروتل» عام 2003 وفي مسلسل «هاواي فايف أو» عام 2011 وفي الجزء الرابع من سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي» (2011).

وغالباً ما تشهد هاواي هجمات من أسماك القرش، لكنها نادراً ما تكون قاتلة، إذ إن خمسة أشخاص فحسب لقوا حتفهم في 81 «حادثة» تعرّض لها راكبو أمواج أو سابحون أو غوّاصون سُجِّلَت في السنوات العشر الأخيرة، وفقاً لإحصاءات السلطات.

وأوضحت دراسة نشرتها مجلة «رويال سوسايتي» عام 2021 أن معظّم عضّات أسماك القرش في العالم تعود إلى كون بصرها ضعيفاً، ما يجعلها تعتقد أن راكبي الأمواج أو السابحين هم فرائسها المعتادة، مثل أسود البحر.