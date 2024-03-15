بعد انقطاع 4 سنوات.. ميغان ماركل تعود لـ"إنستغرام" مع علامة تجارية جديدة

أطلقت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ما يبدو أنها علامة تجارية جديدة لأسلوب الحياة والطهي، وذلك مع عودتها إلى "إنستغرام" بعد توقف دام أربع سنوات.

وفي أول منشور لميغان على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2020، تم الإعلان عن American Riviera Orchard عبر تسع صور على "إنستغرام" تظهر معا شعار العلامة التجارية الذهبي.

وفي غضون ساعات، وصل عدد متابعي الحساب إلى أكثر من 300 ألف متابع. ويتكهن المراقبون الملكيون بأن الشعار كتب بخط دوقة ساسكس.

ويتضمن طلب تسجيل العلامات التجارية كتب الطبخ، وأدوات المائدة، والبياضات، ومجموعة من المواد القابلة للدهن والمعلبات بما في ذلك الجيلي والمربى وزبدة الجوز، وغيرها.

ويتضمن طلب التسجيل الدولي الثاني القرطاسية والمنسوجات والحقائب الخيطية ومعدات اليوغا ومجموعة من العناصر المتعلقة بالحيوانات الأليفة، مثل الياقات وبذور الطيور.

وشمل إطلاق حساب إنستغرام أيضا نشر فيديو عبر خاصية القصص، حيث تظهر ميغان وهي ترتب الزهور في مطبخ منزلها في مونتيسيتو مرتدية ثوبا أسود، مع أغنية "أتمنى لك الحب" لنانسي ويلسون.

وإلى جانب حساب "إنستغرام"، أطلقت العلامة التجارية أيضا موقعا إلكترونيا يتكون من شعار الشركة وخانة تسجيل واحدة للانضمام إلى قائمة الانتظار.

وقال أحد المطلعين على العلامة التجارية إن العمل الجديد لميغان سيكون "علامة تجارية لأسلوب الحياة والطهي"، تتمحور حول شغفها، وهو موضوع تتمتع ميغان بخبرة كبيرة فيه، بعد أن كانت تدير مدونة The Tig لأسلوب الحياة منذ عام 2014 حتى عام 2017، وهو موقع إلكتروني لأسلوب الحياة قامت بإغلاقه قبل زواجها من هاري.