أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صورتين جديدتين لها عبر خاصية "ستوري" بصفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وظهرت عبد العزيز وهي تروج لإحدى ماركات الذهب ضمن الحملة الإعلانية لتلك الماركة التي تعتبر ياسمين الوجه الإعلاني لها.

وكان خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تصدر تريند محرك البحث جوجل، منذ قيام ياسمين عبد العزيز بالإعلان عنه من خلال رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام حيث قالت من خلاله: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

أول رد من ياسمين عبد العزيز حول مزاعم خيانة أحمد العوضي لها

رسمياً.. طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كما أكد العوضي خبر طلاقه من النجمة المصرية، وقام بنشر نفس كلماتها عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكان الفنان أحمد العوضي قد تعرض لوعكة صحية مساء أمس.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن زملاء الفنان أحمد العوضي نقلوه إلى المستشفى أثناء تصويرهم مسلسل "حق عرب"، اثر تعرضه لوعكة صحية.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن الأطباء أجروا للعوضي فحوصات، وأمروا بحجزه داخل المستشفى، بسبب الارتفاع الحاد بضغط الدم الناتج عن إرهاق جسدي وعصبي، لافتا إلى أن الأطباء منعوا عنه الزيارة حتى لا يتعرض لأي ضغط.