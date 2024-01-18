أول رد من ياسمين عبد العزيز حول مزاعم خيانة أحمد العوضي لها

ردت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، على مزاعم خيانة أحمد العوضي لها.

وقالت عبد العزيز "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز، وانفصالنا شيء قدري.. مش بأيدينا".

وفور نشر ياسمين عبدالعزيز المنشور انهالت التعليقات من الفنانين وجمهورها، ما بين دعاء لهما بالعودة، ومابين تساؤلات حول سبب الطلاق، بينما شكك البعض في أن الخبر غير صحيح وأنه مجرد أسلوب من أساليب صناعة "ترند"!

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أعلنت خبر انفصالها عن أحمد العوضي، مساء الأول من أمس، قائلة عبر صفحتها على "انستغرام": "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير".

كما أكد الفنان أحمد العوضي خبر انفصاله عن ياسمين، قائلاَ عبر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين عبدالعزيز وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

من جانبه قال الناقد السينمائي طارق الشناوي، عن أن طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز من الفنان أحمد العوضي، كان برغبة من الأولى.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور" المصرية"، وتقدمه هبة جلال، إن كلمة "طلاق رسمي" التي كتبتها ياسمين دليلاً على أن الانفصال وقع في وقت سابق، مشيراً إلى أنها لم تحضر افتتاح فيلم "الإسكندراني" لأحمد العوضي.

وأضاف أن معايدة العوضي لياسمين بمناسبة عيد ميلادها، أكبر دليل على أن الطلاق كان برغبة من الأخيرة، موضحاً في الوقت نفسه أن "الطلاق وقع بشكل حضاري وواعيط من الطرفين، وأن العوضي حاول مصالحتها.